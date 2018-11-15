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В Москве произошел конфликт со стрельбой

15 Ноября 2018 в 23:56
В Москве произошел конфликт со стрельбой

Полицейские разыскивают мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета в ходе конфликта на ул. Академика Павлова в районе д. 50 в районе Кунцево, сообщили Агентству «Москва» сообщили в Главном управлении МВД России по городу.

В результате конфликта, по имеющейся на данный момент информации, никто не пострадал. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.

Несмотря на участившиеся случаи нападений со стрельбой, бывший глава МВД (1995-1998 гг.) Анатолий Куликов в эфире НСН отказался считать это возвращением «девяностых».

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