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Россиянин устроил первую поножовщину в Антарктике

23 Октября 2018 в 14:14
Россиянин устроил первую поножовщину в Антарктике
Фото: tverigrad.ru

На антарктической станции «Беллинсгаузен» произошла поножовщина. Об этом рассказала глава объединённой пресс-службы городски судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. В результате сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Сергей Савицкий был отправлен под домашний арест. Соответствующее решение принял Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга. Савицкий будет находиться под домашним арестом один месяц 19 суток, сообщают РИА Новости.

Следствие убеждено, что сотрудник НИИ умышленно ударил в грудь сварщика Б. на кухне антарктической стации. Отмечается, что сделано это было с целью убийства. В результате сварщик попал в больницу Чили, в Савицкого задержали в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщает телеканал « 360».

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в эфире НСН рассказал, что единственная в мире озоновая дыра находится над Антарктидой.

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