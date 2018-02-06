Климатолог призвал не опасаться озоновых дыр над Россией

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Эксперт в эфире НСН рассказал, что над городами РФ возникают озоновые дыры, но бояться их не стоит.

Озоновый слой над мегаполисами продолжает разрушаться. С таким заявлением выступили климатологи Физической метеорологической обсерватории Всемирного радиационного центра после анализа данных, поступающих со спутников в течение 30 лет. Эксперты посчитали, что на содержание озона в атмосфере повлияло использование ряда химических соединений, а также изменение климата, сообщает издание Atmospheric Chemistry and Physics.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в эфире НСН предупредил, что над территорией РФ время от времени возникают озоновые дыры, однако опасаться их не стоит.

«Основное место, где есть озоновая дыра – это Антарктида. Она постоянная. Иногда она занимает большую площадь, иногда – меньшую. Что касается северного полушария, то озоновые дыры возникают время от времени, отнюдь не регулярно. Длительных дыр, в том числе над российскими городами, не наблюдается. Это всё происходит время от времени и достаточно недолго», - поделился в эфире НСН климатолог.

По словам Андрея Киселёва, наибольшую опасность для человека озоновые дыры представляют летом.

«Озон задерживает определённое ультрафиолетовое излучение, которое опасно для человека. Опасность представляется только в том случае, если это излучение попадает на открытые участки тела. Зимой большая часть тела закрыта. Единственный период, когда это действительно может оказать неприятное воздействие на человека – это лето», - пояснил эксперт.

Как подчеркнул Андрей Киселёв, в РФ не распространяются данные, которые позволяют оценить уровень ультрафиолетового излучения.

«Чтобы оценить, можно или нельзя выйти на пляж на продолжительный промежуток времени, нужно знать ультрафиолетовый индекс. В Европе его вычисляют и сообщают, а у нас это не очень распространено. Иногда его доводят до населения, но это, скорее, исключение, чем правило, потому что озон – быстроменяющаяся компонента воздуха, поэтому то, что было сегодня, завтра может не годиться», - заявил Киселёв.

Напомним, в течение 30 лет на Земле существует Монреальский протокол, который запрещает производство ряда химических элементов, которые разрушают озон. 16 сентября по всему миру отмечается международный день охраны озонового слоя. Именно в этот день был подписан Монреальский протокол.