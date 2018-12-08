Забияко и Энберт довольны вторым местом после короткой программы

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место по итогам проката короткой программы в финале серии Гран-при в канадском Ванкувере.

Фигуристы отметили, что из всех коротких программ текущего сезона этот стал самым эмоциональным.

«Были какие-то помарки, но по напору мы действительно показали прокат чуть лучше, чуть сильнее, чем раньше», - заявил Александр Энберт, слова которого приводит RT.

В прошлом сезоне Забияко и Энберт стали серебряными призерами Олимпиады в Пхенчхане и выиграли «бронзу» на Чемпионате Европы. В этот раз фигуристы «готовы бороться за первые места».

Еще одна российская пара – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, - занимают пока промежуточное третье место.

Финал Гран-при по фигурному катанию проходит в Ванкувере с 6 по 9 декабря. Ранее стало известно, что в женском одиночном катании Россию на этих соревнованиях представят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Евгения Медведева не смогла отобраться в финал, сообщала НСН.