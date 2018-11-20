Вторник
20 ноября
USD 66.01
EUR 75.32
Горячие новости

За взятку задержаны следователи Следкома

20 Ноября 2018 в 20:36
За взятку задержаны следователи Следкома

Следователи Сергей Дубинский и Андрей Тринев были задержаны при получении взятки в 5 миллионов рублей, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователями центрального аппарата совместно с Управлением «М» ФСБ России указанные лица задержаны с поличным.

Ранее НСН сообщала о задержании первого зампрокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, они подозреваются в совершении преступления по статье «получение взятки».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.