За взятку задержаны следователи Следкома

Следователи Сергей Дубинский и Андрей Тринев были задержаны при получении взятки в 5 миллионов рублей, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователями центрального аппарата совместно с Управлением «М» ФСБ России указанные лица задержаны с поличным.

Ранее НСН сообщала о задержании первого зампрокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, они подозреваются в совершении преступления по статье «получение взятки».