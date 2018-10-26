Арест зампрокурора Башкирии связали с общим усилением борьбы с коррупцией

ФОТО: flickr
Эксперт антикоррупционного комитета в эфире НСН заявил, что власти всерьез взялись за взяточников.Сегодня стало известно о задержании первого зампрокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, они подозреваются в совершении преступления по статье «получение взятки».
Горбунов и Шаретдинов через третьих лиц получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в 10 миллионов рублей. Именно столько «стоила» отмена постановления о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц мэрии столицы Башкортостана, которые нарушили региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Однако позже незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генпрокурора страны.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что в стране идет активная борьба с коррупцией и эпизод в Уфе стал очередным в целой серии подобных.
«Дело в Уфе не стоит особняком. Это общий тренд усиления контроля за чиновниками и госслужащими, да еще и на фоне распоряжения Владимира Путина об увеличение полномочий прокуратуры по поиску зарубежных счетов. Уже прошли чистки в рядах МВД. Вспомним дело того же полковника Захарченко, следователя Никандрова. И эта систематическая работа продолжается и уже приносит свои плоды. Где-то губернатор задержан, в Сочи хорошо проредили администрацию. И дальше еще строже будут относиться ко взяточникам, будут еще чистки. Экономическое положение в стране трудное, и борьба с коррупцией помогает исправлять ситуацию, ведь взяточники наносят достаточно большой ущерб экономике», - оценил ситуацию эксперт.
Это уже второй случай задержания прокуроров республики. Так, 10 сентября при попытке получения 5 млн рублей с поличным был взят прокурор Рамиль Гарифуллин. Он заключен под стражу.
По неподтвержденным данным, у Гарифуллина было обнаружено имущество на сумму 180 миллионов рублей. СМИ пишут, что прокурору также могут принадлежать несколько квартир и жилых домов в Уфе, Москве и Сочи.