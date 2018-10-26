Арест зампрокурора Башкирии связали с общим усилением борьбы с коррупцией

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Эксперт антикоррупционного комитета в эфире НСН заявил, что власти всерьез взялись за взяточников.

Сегодня стало известно о задержании первого зампрокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, они подозреваются в совершении преступления по статье «получение взятки».

Горбунов и Шаретдинов через третьих лиц получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в 10 миллионов рублей. Именно столько «стоила» отмена постановления о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц мэрии столицы Башкортостана, которые нарушили региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Однако позже незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генпрокурора страны.

в эфирезаявил, что в стране идет активная борьба с коррупцией и эпизод в Уфе стал очередным в целой серии подобных.

«Дело в Уфе не стоит особняком. Это общий тренд усиления контроля за чиновниками и госслужащими, да еще и на фоне распоряжения Владимира Путина об увеличение полномочий прокуратуры по поиску зарубежных счетов. Уже прошли чистки в рядах МВД. Вспомним дело того же полковника Захарченко, следователя Никандрова. И эта систематическая работа продолжается и уже приносит свои плоды. Где-то губернатор задержан, в Сочи хорошо проредили администрацию. И дальше еще строже будут относиться ко взяточникам, будут еще чистки. Экономическое положение в стране трудное, и борьба с коррупцией помогает исправлять ситуацию, ведь взяточники наносят достаточно большой ущерб экономике», - оценил ситуацию эксперт.

Это уже второй случай задержания прокуроров республики. Так, 10 сентября при попытке получения 5 млн рублей с поличным был взят прокурор Рамиль Гарифуллин. Он заключен под стражу.

По неподтвержденным данным, у Гарифуллина было обнаружено имущество на сумму 180 миллионов рублей. СМИ пишут, что прокурору также могут принадлежать несколько квартир и жилых домов в Уфе, Москве и Сочи.