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За «тупую пропаганду». Захарова призвала журналиста CNN извиниться перед русскими

26 Марта 2019 в 12:00
За «тупую пропаганду». Захарова призвала журналиста CNN извиниться перед русскими

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призвала журналиста из США Фарида Закарию принести извинения русским и американцам. По её словам, это следует сделать после обнародования результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы.

«Надо сначала извиниться за всё, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими — за бесконечное обливание грязью, перед американцами — за тупую одноколейную пропаганду. А уже потом возвращаться в эфир со своими «выводами и прогнозами», — цитирует  RT Захарову.

Таким образом она прокомментировала выложенную её самой в сеть видеозапись выступления Закарии. В ней журналист CNN пространно рассуждает о неких фактах, которые якобы свидетельствуют о «сговоре Трампа с русскими». Как отмечает «ФедералПресс», Захарова выразила сомнение в профессионализме Закарии, поскольку, по её словам, он в основном занимается распространением фейковых данных.

Ранее министерство юстиции США обнародовало главные итоги «российского расследования» спецпрокурора. Он сделал вывод, что ни Трамп, ни его команда в сговоре с Москвой не состояли. Правда, при этом, Мюллер заявил, что группа российских граждан вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Россия уже много раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их бездоказательными.

Ранее американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли в эфире НСН назвал неприятным сюрпризом вывод прокурора Мюллера об отсутствии сговора Трампа с Россией.


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