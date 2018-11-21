За поставки фальсификата в соцучреждения будут дисквалифицировать

Поставщиков, отправивших в российские социальные учреждения небезопасную мясную и молочную продукцию, могут начать дисквалифицировать по статье 3.11 Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщают «Известия», новое правило прописано в протоколе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Отмечается, что проект находится на стадии разработки.

Согласно протоколу, владельцы компаний и менеджмент организаций-нарушителей могут лишиться права занимать руководящие должности сроком до трех лет.

Напомним, что в Самаре шестеро школьников были госпитализированы из-за вспышки кишечной инфекции, передает RT.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт рассказала НСН, почему в России регулярно происходят пищевые отравления в образовательных учреждениях.

Тем временем, в Ассоциации фармацевтов заявили, что в России выявляют менее 1 процента фальсификата лекарств.Об этом заявил в ходе пресс-конференции НСН руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.