За покупки в иностранных интернет-магазинах хотят ввести дополнительный платеж

За покупки в иностранных интернет-магазинах могут ввести дополнительный платеж. Инициативу одобрил комитет Госдумы по бюджету и готовятся к принятию во втором чтении. Поправки предложены в закон «О таможенном регулировании».

В пояснительной записке говорится, что нововведение приведет российское законодательство в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее сообщалось, что основатель «Amazon» Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории, он обошел даже Билла Гейтса и Уоррена Баффетта. Его состояние оценивается в более чем 150 миллиардов долларов.