Основатель Amazon стал богатейшим человеком

Основатель «Amazon» Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории, передает РИА «Новости».

Состояние Безоса превысило отметку в 150 миллиардов долларов. За прошедший год оно выросло на 52 миллиарда. За ним идут Билл Гейтс и Уоррен Баффетт.

Глава «Amazon» стал богатейшим человеком в мире с 1982 года, когда был выпущен первый рейтинг «Forbes».

Amazon.com, Inc. — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. Штаб-квартира расположена в Сиэтле (штат Вашингтон). Компания Amazon.com была создана в 1994 году американским предпринимателем Джеффом Безосом, а в 1995 году был запущен сайт. Компания была названа в честь реки Амазонки, самой полноводной в мире. Изначально на сайте продавались только книги. В июне 1998 года магазин начинает продавать музыкальные диски, а в ноябре того же года — видеопродукцию. Позднее в ассортименте появились MP3-записи, программное обеспечение, видеоигры, электроника, одеждa, мебель, пищевые продукты и игрушки.