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За навязывание лекарств в аптеках предложено наказывать

18 Марта 2019 в 13:35
За навязывание лекарств в аптеках предложено наказывать

Аптеки, которые навязывают покупателям лекарства, предлагают наказывать. Письмо с инициативой было направлено заместителю министра промышленности и торговли РФ Сергею Цыбу. Автором предложения стал союз «Национальная фармацевтическая палата» (НФП).

Согласно просьбе, за заключение маркетинговых договоров с производителями лекарственных препаратов необходимо ввести наказание. Такую инициативу связывают со статистикой НФП, согласно которой, аптеки навязывают конкретные лекарства почти 60% покупателей.

За нарушение фармацевтами запрета агитации приобрести определенные медикаменты предлагается отстранять от работы провинившихся сотрудников аптек на срок до полугода.

Ранее директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал, почему сложно легализовать интернет-аптеки.

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