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За 8 лет в Москве построили и реконструировали 110 поликлиник и больниц

25 Марта 2019 в 11:17
За 8 лет в Москве построили и реконструировали 110 поликлиник и больниц

За последние 8 лет в Москве построили и реконструировали 110 медицинских учреждений. В их числе поликлиники, больницы, родильные дома, подстанции скорой медицинской помощи. Об этом рассказал министр, руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на заседании Президиума правительства Москвы.

Он добавил, что медицинские учреждения стали более комфортными и доступность медпомощи увеличилась в несколько раз. Руководитель столичного Департамента здравоохранения также рассаказал о будущих проектах.

«В ближайшие годы 135 поликлиник капитально отремонтируют. 37 уже построили по новым стандартам», — отметил Алексей Хрипун.

По словам министра, жители столицы уже оценили современные и комфортные условия в новых корпусах Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова и Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, а также реорганизованное приемное отделение в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Алексей Хрипун также заметил, что в ближайшем будущем будут построены шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Они появятся в крупнейших московских клиниках.

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