Москва продолжит внедрять новый стандарт поликлиник

В Москве внедрен новый стандарт оказания медицинской помощи в поликлиниках. Об этом заявил министр столичного правительства, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. По его словам, поликлиники стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы.

По словам Хрипуна, в 2018 году 80 процентов пациентов могли попасть на прием к врачам-терапевтам и 85 процентов — к врачам педиатрам в день обращения. В среднем до трех дней сократились сроки ожидания приема врачей-специалистов. В 2012 году это занимало 10 дней.

Ожидание приема у кабинета врача также серьезно уменьшилось: в 2018 году оно составило 10 минут, а в 2012 году — 30 минут.

В ближайшие годы Правительство Москвы начнет внедрение второго этапа внедрения нового стандарта поликлиник. Предполагается, в том числе оснастить медицинские организации аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим оборудованием. Штат медперсонала по самым востребованным специальностям будет расширен.