Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
Горячие новости

Москва продолжит внедрять новый стандарт поликлиник

19 Марта 2019 в 12:59
Москва продолжит внедрять новый стандарт поликлиник

В Москве внедрен новый стандарт оказания медицинской помощи в поликлиниках. Об этом заявил министр столичного правительства, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. По его словам, поликлиники стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы.

По словам Хрипуна, в 2018 году 80 процентов пациентов могли попасть на прием к врачам-терапевтам и 85 процентов — к врачам педиатрам в день обращения. В среднем до трех дней сократились сроки ожидания приема врачей-специалистов. В 2012 году это занимало 10 дней.

Ожидание приема у кабинета врача также серьезно уменьшилось: в 2018 году оно составило 10 минут, а в 2012 году — 30 минут.

В ближайшие годы Правительство Москвы начнет внедрение второго этапа внедрения нового стандарта поликлиник. Предполагается, в том числе оснастить медицинские организации аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим оборудованием. Штат медперсонала по самым востребованным специальностям будет расширен.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.