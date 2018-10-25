«ЮТэйр» введет дополнительный рейс Краснодар - Сочи

Авиакомпания «Ютэйр» в связи с наводнением в Краснодарском крае с 26 по 29 октября вводит дополнительный дневной рейс Краснодар — Сочи, передает «Интерфакс».

Количество полетов компании по этому маршруту увеличится до трех в сутки.

В эти дни на рейсах действуют специальные плоские тарифы: 3000 руб. - «Лайт» и 3500 руб. - «Стандарт».

Если погодные условия в регионе не улучшатся, «ЮТэйр» продолжит летать по этому маршруту три раза в день и после 29 октября.

Как ранее сообщала НСН, сильные ливни, которые продолжаются несколько дней, вызвали сход селей и наводнения в целом ряде населенных пунктов Кубани. Особенно сильный удар стихии пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы и Большой Сочи. Частично затоплены 19 населенных пунктов Туапсинского района, железнодорожные станции, перегон Туапсе-Апшеронск. Пострадали более 1200 домовладений. В соседнем Апшеронском районе подтоплены свыше 700 домовладений. Жертвами паводка стали два человека, еще один числится пропавшим без вести.