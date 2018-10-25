На «южную столицу» России коллапс обрушился с неба

Армия может быть привлечена к ликвидации последствий стихийного бедствия и помощи населению в Краснодарском крае.

Решением командующего войсками Южного военного округа, в Апшеронском районе и Туапсинском районах приведены в готовность несколько сотен военнослужащих с тяжелой инженерной техникой. Как сообщали в МЧС, в пострадавшие районы Краснодарского края отправилась оперативная группа министерства во главе с главой ведомства Евгением Зиничевым. Сильные ливни, которые продолжаются несколько дней, вызвали сход селей и наводнения в целом ряде населенных пунктов Кубани. Особенно сильный удар стихии пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы и Большой Сочи. Частично затоплены 19 населенных пунктов Туапсинского района, железнодорожные станции, перегон Туапсе-Апшеронск. Пострадали более 1200 домовладений. В соседнем Апшеронском районе подтоплены свыше 700 домовладений. Жертвами паводка стали два человека, еще один числится пропавшим без вести. В ряде поселков Большого Сочи размыты дороги, некоторые участки смыты полностью. Из-за аварий некоторые населенные пункты остались без водоснабжения. Подача воды прекращена и в двух жилых микрорайонах Туапсе из-за вызванной паводком аварии на магистральном водопроводе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе, и теперь решается вопрос обеспечения всем необходимым жителей подтопленных поселков. Сам город, по заверению властей, обладает запасом всего необходимого, и продуктов и топлива, по меньшей мере на неделю, тогда как на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток. Тем не менее, население Сочи активно покупает продукты и питьевую воду. А сочинские водители, опасаясь дефицита бензина, атаковали местные заправки. На городских АЗС образовались огромные очереди, передает «Сочи Экспресс». Автовладельцы спешат запастись топливом для поездок и заправки электрогенераторов. На некоторых АЗС топлива уже нет, другие ограничили продажу 20-ю литрами в одни руки.

Материальная помощь после паводка потребуется 6 тысячам жителей Кубани, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он распорядился зарезервировать в бюджете края 1 миллиард рублей на выплаты материальной помощи. По его словам, комиссии уже приступили к оценке причиненного стихией ущерба, готовится необходимая для выплат нормативная база. Включиться в процесс восстановления инфраструктуры пострадавшего региона поручил профильным ведомствам премьер Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. По его словам, которые приводит ТАСС, это касается и вопросов социальной поддержки пострадавших, и технологических, таких как восстановление газоснабжения, дорог и мостов.

Всеволод Нерознак