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Юлия Александрова и Павел Деревянко отмечены кинокритиками

5 Декабря 2018 в 22:23
Юлия Александрова и Павел Деревянко отмечены кинокритиками

Актеры Юлия Александрова и Павел Деревянко получили кинонаграду «Событие года» в актерских номинациях, передает ТАСС.

Впервые за семь лет церемония проходит под новым брендом - ее проводит российский глянцевый журнал о кино «Кинорепортер».

Юлия Александрова получила награду за сериал «Звоните Ди Каприо». Павел Деревянко отмечен за сериал «Домашний арест».

Всего у премии восемь номинаций: актер и актриса года, открытие года, мастер-класс года, телеперсона года, хит и прорыв года, а также проект года.

Ранее НСН сообщала, что американская кинопремия «Оскар» пополнилась новой номинацией — «Лучший популярный фильм». Критерии выбора и другие детали планируется объявить позднее. Помимо новой категории киноакадемия внесла и другие изменения в порядок проведения церемонии. Некоторые эксперты считают, что с помощью нововведений киноакадемия пытается увеличить рейтинги церемонии, которые последние годы существенно снизились. Только за последний год они упали на 16%.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН заявил, что такое решение может пригодиться и для российской индустрии.

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