Разлогов: Почему «Аритмия» получает все премии, а «Движение вверх» ни одной?

Кирилл Разлогов в эфире НСН рассуждает о новой номинации «Оскара» на примере российской киноиндустрии.

Американская кинопремия «Оскар» пополнилась новой номинацией — «Лучший популярный фильм». Критерии выбора и другие детали планируется объявить позднее. Помимо новой категории киноакадемия внесла и другие изменения в порядок проведения церемонии. Некоторые эксперты считают, что с помощью нововведений киноакадемия пытается увеличить рейтинги церемонии, которые последние годы существенно снизились. Только за последний год они упали на 16%.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН заявил, что такое решение может пригодиться и для российской индустрии.

«Дело в том, что чемпионы проката в какой-то степени маргинализированы. Они, если и получают призы, то второстепенные, вроде "лучшие спецэффекты", "лучшая музыка", и так далее. А в кинопроцессе они занимают место первостепенное, может быть даже более важное, чем любимицы кинематографической общественности. Здесь Академия, вероятно, стремится выровнять шансы тех и других. В России такое решение тоже может пригодиться, потому что когда призы всех академий получает "Аритмия", а "Движение вверх", абсолютный чемпион проката, не получает ничего, это, наверное, несправедливо. У нас пока таких номинаций нет. Хотя, например, "Ника" и "Золотой орел" вполне могут себе это позволить, может быть, пример Голливуда заставит наши академии последовать этому примеру», - отметил он.

Собеседник НСН рассказал, что этой мерой академики хотят объединить блокбастеры и фильмы, которые пользуются успехом у экспертов, не не у зрителей.

«Качество фильма с точки зрения эксперта и киноведа – это одна история, а качество фильма с точки зрения совершенства решений вопроса, связанного с контактами с популярной аудиторией, это история другая. Хотя иногда они пересекаются, но чаще разводятся на противоположные концы кинопроцесса. Посмотрим, как на это среагирует кинематографическая общественность в США. Кстати, это уже было на фестивале в Индии, там был отдельный конкурс по регионам и отдельный конкурс на самые популярные зрительские фильмы. Так что ничего особенного не изобретено, американцы просто это легализовали», - объяснил он.

Ранее Разлогов заявлял, что большое количество выпущенных за последний год российских фильмов не означает их высокое качество. Вместе с этим кинокритик признавал, что успешный прокат многих из них говорит о хорошем состоянии отечественной киноидустрии.