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Юбилей Гребенщикова отметят премьерой симфонической фантазии на темы его песен

26 Ноября 2018 в 20:24
Юбилей Гребенщикова отметят премьерой симфонической фантазии на темы его песен

27 ноября в Большом зале Петербургской филармонии состоится мировая премьера симфонической фантазии на темы песен Бориса Гребенщикова «2-12-85-06», созданной композитором Алексеем Курбатовым. Концерт пройдет в день рождения музыканта и будет посвящен его 65-летию.

Фантазия «2-12-85-06» прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко. В основу партитуры, созданной Алексеем Курбатовым, легли фрагменты почти трех десятков песен, в том числе «Человек из Кемерово», «Самый быстрый самолет», «Стаканы», «Мама, я не могу больше пить», «Туман над Янцзы» и «2-12-85-06».

Большая часть четырехчастной фантазии будет звучать в исполнении оркестра, слушателям будут выданы программки с текстами песен. Партитура включает четыре фрагмента с записью пения Бориса Гребенщикова.

Художником проекта выступает Андрей Шелютто.

Ранее НСН сообщала, что лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков похвалил молодых музыкантов Васю Обломова и Монеточку. В беседе с журналистами музыкант признался, что ему очень нравятся некоторые песни Васи Обломова. Лидер «Аквариума» также хорошо отозвался о проекте «Монеточка». Он рассказал, что получил предложение записать с ней дуэтом титровую песню к фильму «Гоголь» Егора Баранова. «Но не сложилось. Я слышал несколько ее песен, очень качественно сделано; поздравляю ее продюсеров и ее саму», — сказал Гребенщиков.

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