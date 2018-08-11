Гребенщиков похвалил Обломова и Монеточку

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков похвалил молодых музыкантов Васю Обломова и Монеточку.

В беседе с журналистами музыкант признался, что ему очень нравятся некоторые песни Васи Обломова.

«Он чудесный, умница: и сердце, и голова в правильном месте. Но таких, к сожалению, мало», — сказал Гребенщиков в интервью газете Metro.

Лидер «Аквариума» также хорошо отозвался о проекте «Монеточка». Он рассказал, что получил предложение записать с ней дуэтом титровую песню к фильму «Гоголь» Егора Баранова.

«Но не сложилось. Я слышал несколько ее песен, очень качественно сделано; поздравляю ее продюсеров и ее саму», — сказал Гребенщиков.

Ранее Земфира нелестно отозвалась о творчестве Монеточки. Голос девушки она назвала «омерзительным». Ее поддержали Диана Арбенина и Елена Ваенга, а вот Сергей Шнуров встал в оппозицию и поддержал молодую исполнительницу.