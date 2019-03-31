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Явка на выборах на Украине достигла почти 44%

31 Марта 2019 в 16:16
Явка на выборах на Украине достигла почти 44%

По состоянию на 15 часов дня явка украинских граждан на избирательные участки составила 43,86%. По данным Центральной избирательной комиссии такие результаты получены из результатов голосования на 10 из 199 округов.

На данный момент центральный избирательный орган получил отчет уже из Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Львовской и Харьковской областей.

Ранее сообщалось, что согласно результатам промежуточных экзит-полов в президентской гонке на Украине лидирует, как и в ранних опросах граждан шоумен Владимир Зеленский. Сообщается, что свой голос этому кандидату отдали от 27 до 29% украинцев.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с НСН, какие методы фальсификации голосов будут использоваться на выборах вместо «мертвых душ».

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