Яровая предложила смягчить уголовное наказание для несовершеннолетних

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая выступила с предложением смягчить наказание для несовершеннолетних преступников. Речь идет о подростках, которые совершили нетяжкие преступления. Законопроект на данный момент разрабатывается в Госдуме.

По словам Яровой, инициатива направлена на то, чтобы сделать воспитательные меры основным способом работы с подростками, а уголовное наказание перевести в ранг крайних мер. Она уточнила, что действующая система профилактики преступлений не эффективна. Многие несовершеннолетние из-за этого совершают преступления повторно.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высказалась в эфире НСН за введение специальных судов для подростков