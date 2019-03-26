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Яровая предложила смягчить уголовное наказание для несовершеннолетних

26 Марта 2019 в 16:02
Яровая предложила смягчить уголовное наказание для несовершеннолетних

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая выступила с предложением смягчить наказание для несовершеннолетних преступников. Речь идет о подростках, которые совершили нетяжкие преступления. Законопроект на данный момент разрабатывается в Госдуме.

По словам Яровой, инициатива направлена на то, чтобы сделать воспитательные меры основным способом работы с подростками, а уголовное наказание перевести в ранг крайних мер. Она уточнила, что действующая система профилактики преступлений не эффективна. Многие несовершеннолетние из-за этого совершают преступления повторно.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высказалась в эфире НСН за введение специальных судов для подростков

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