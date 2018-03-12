Омбудсмен высказалась за введение специальных судов для подростков

Ксения Мишонова в эфире НСН одобрила законопроект о снижении подростковой преступности при помощи воспитательных мер.

Освободить от тюремного заключения несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, намерены в Госдуме. Как сообщают «Известия», депутаты готовят поправки в законодательство, согласно которым к таким подросткам будут применяться предупреждение, передача под строгий надзор родителей или опекунов, принудительное ограничение досуга или предъявление особых требований к поведению правонарушителя.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала в эфире НСН о своем отношении к этой инициативе.

«Поддерживаю целиком и полностью. Считаю, что это очень своевременная история. Это и есть та самая ювенальная юстиция, которая всех пугает. На самом деле, ювенальная юстиция – это как раз суды над несовершеннолетними. Это специальные судьи, которых у нас пока нет, которые занимаются только делами несовершеннолетних. Ювенальный суд был еще во времена царской России. И тогда 80% всех приговоров, выносившихся несовершеннолетним, впервые попавшим на скамью подсудимых, были даже не оправдательными, а приговорами-поручительствами. То есть детей отпускали на поруки взрослых. На перевоспитание, будем так говорить. Только 20%, которые совершали тяжкие преступления, попадали в пенитенциарную систему. Поэтому мы безусловно поддерживаем, мы за введение ювенальных судов для несовершеннолетних преступников», - подчеркнула она.

По словам омбудсмена, для рассмотрения дел против несовершеннолетних нужны особые навыки.

«Чтобы ими занимались профессиональные люди, те, кто владеет детской психологией, детско-родительскими отношениями. Судьи, у которых было бы время вникнуть во все эти истории, потому что малолетние преступники это не дети, которые что-то совершают спонтанно. Всегда есть какая-то подоплека. И ее надо в большой степени искать в семье. Я могу долго об этом говорить, но это, правда, очень серьезная история. Нужны суды, которые бы вникали во все тонкости, нюансы, причины, по которым ребенок совершает преступление», - заключила она.

Ранее Мишонова в эфире НСН поддержала предложение Верховного суда лишать родительских прав за вовлечение детей в запрещенные общественные и религиозные организации.