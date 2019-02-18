Якубович оправдал традицию разбирать еду после съемок «Поля чудес»

Шум вокруг «скандального видео» прокомментировал ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович.
"Люди, которые это написали (критические отзывы о видео. - Авт.), здесь не живут. Это иностранные граждане! Они ни наших обычаев не знают, ни языка нашего, - заявил ведущий. - На Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство".
Ранее Леонид Якубович в эфире НСН прокомментировал сообщения о том, что легендарный боец Джефф Монсон четырнадцатого сентября 2018 года получил удостоверение депутата горсовета Красногорска.
"Я хочу напомнить, что тренируется он в American Top Team, которая базируется в Coconut Creek, это – штат Флорида. Каким образом человек, который живет в штате Флорида, стал депутатом в Красногорске, объяснить может, видимо, только дежурный врач отделения. Кто его выбрал? Может быть, он очень хороший человек и замечательный боец, вероятно, у него даже есть наш паспорт. Конечно, у него есть наш паспорт, но он – там. Хотя, я могу себе представить, что Джефф Монсон может отстоять интересы горсовета Красногорска. Как боец!", - пояснил Якубович.