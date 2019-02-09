Xiaomi отреагировала на обвинения в высоком уровне излучения от смартфонов

Представители Xiaomi дали комментарии по поводу высокого уровня излучения одной их флагманских моделей смартфонов, выпущенных компанией в 2017 году.

В пресс-службе компании заявили, что Xiaomi соблюдает стандарты безопасности, принятые на рынках ЕС и США.

«На рынках, которые следуют ограничениям Совета Европейского Союза в 2,0 Вт на килограмм, результат теста SAR для Mi A1 составил 1,75 Вт на килограмм» – сказано в официальном сообщении.

Также в Xiaomi отметили, что на рынках, где действуют нормативы Федеральной комиссии по связи США, максимальный результат теста для Mi A1 составил 1,26 Вт на килограмм.

Эксперты компании Statista, которые использовали в исследованиях данные немецкого ведомства радиационной защиты, отдали первое место в рейтинге смартфонов с самым высоким уровнем излучения Xiaomi Mi A1 с излучением 1,75 ватта на килограмм.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН подтвердил выводы немецких коллег.