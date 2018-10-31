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Взрыв в управлении ФСБ в Архангельске утроил подросток

31 Октября 2018 в 13:12
Взрыв в управлении ФСБ в Архангельске утроил подросток

Взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области устроил подросток 17-ти лет. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Его личность установлена, он является местным жителем, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает RT. Молодой человек в результате ранений скончался.

Ранее СК РФ заявил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о теракте. В результате взрыва пострадали трое сотрудников ФСБ, один из них находится в реанимации, сообщает Ura.ru.

Ранее стало известно о законопроекте о создании специальных тюрем для осужденных за террористические преступления. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что с финансовой точки зрения Россия не сможет создать такие тюрьмы.

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