Высокую явку ожидают во втором туре выборов главы Хакасии

В Хакасии в воскресенье, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы региона. На территории республики открылось 388 избирательных участков, в том числе три временных – в больнице и СИЗО Абакана, а также в Саяногорске.

Как сообщили в краевом избиркоме, два участка в Черногорске открылись в 6:00 по местному времени, чтобы рабочие предприятий смогли проголосовать. Всего в крае зарегистрировано 381,6 тысяч избирателей. Глава местной избирательной комиссии Александр Чуманин заявил, что ожидает высокую явку.

«Такой всплеск у нас мы ожидаем — и опросы общественного мнения показывают, что явка должна быть достаточно высокой в данный день голосования», — сказал Чуманин, слова которого приводит РИА Новости.

По данным республиканского избиркома на 10:00 явка составляет 3,8%, что на 0,5% меньше, чем было в то же время в первом туре выборов, 9 сентября.

Во втором туре участвует всего один кандидат – Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ.

Ранее НСН сообщала, что в день выборов в Хакасии будет открыта горячая линия, на которую жители региона смогут заявить о нарушениях в ходе голосования.