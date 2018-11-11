Воскресенье
11 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

Высокую явку ожидают во втором туре выборов главы Хакасии

11 Ноября 2018 в 10:16
Высокую явку ожидают во втором туре выборов главы Хакасии

В Хакасии в воскресенье, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы региона. На территории республики открылось 388 избирательных участков, в том числе три временных – в больнице и СИЗО Абакана, а также в Саяногорске.

Как сообщили в краевом избиркоме, два участка в Черногорске открылись в 6:00 по местному времени, чтобы рабочие предприятий смогли проголосовать. Всего в крае зарегистрировано 381,6 тысяч избирателей. Глава местной избирательной комиссии Александр Чуманин заявил, что ожидает высокую явку.

«Такой всплеск у нас мы ожидаем — и опросы общественного мнения показывают, что явка должна быть достаточно высокой в данный день голосования», — сказал Чуманин, слова которого приводит РИА Новости.

По данным республиканского избиркома на 10:00 явка составляет 3,8%, что на 0,5% меньше, чем было в то же время в первом туре выборов, 9 сентября.

Во втором туре участвует всего один кандидат – Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ.

Ранее НСН сообщала, что в день выборов в Хакасии будет открыта горячая линия, на которую жители региона смогут заявить о нарушениях в ходе голосования.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.