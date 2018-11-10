ОП запустит горячую линию в день выборов в Хакасии

В день выборов главы Хакасии 11 ноября для жителей республики будет открыта горячая линия. Об этом сообщили в Общественной палате региона.

Как рассказала журналистам председатель Общественной палаты республики Ольга Левченко, на горячую линию будут приниматься сообщения о нарушениях в ходе голосования. Работать телефонная линия будет на протяжении всего выборного дня – с 8:00 до 20:00, - пока будут открыты избирательные участки.

«Тесно работаем с избирательной комиссией республики Хакасия. Члены общественной палаты не всегда могут на специфичные вопросы ответить, мы тут же связывается, даём квалифицированный ответ. Работа даст эффект», — сказала Левченко, слова которой приводит РИА Новости.

Завтра, 11 ноября, в Хакасии пройдет второй тур выборов главы региона. В бюллетене всего один кандидат - Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ.

В первом туре выборов губернатора, прошедшем 9 сентября, Коновалов набрал 44,81% голосов. Действующий на то момент глава Хакасии Евгений Зимин получил 32,42%. Позже Зимин снялся с выборов. Его примеру последовал и Андрей Филягин от СР, результат которого составлял 11,23%.



