«Высокий блондин в кожаной куртке». Катя Лель о встрече с инопланетянином

Певица Катя Лель рассказал в эфире НСН о необычном явлении, с которым она столкнулась в 16 лет. Артистка считает, что это была встреча с представителями внеземных цивилизаций. Первый контакт произошел вечером, 9 июня 1990 года в её родном Нальчике. При этом присутствовали её родные и знакомый, после этого контакты продолжились. Один из них случился, когда она спала в комнате со своей старшей сестрой.

«Ощущение парализованности, нельзя двинуться и ничего сказать. Я вижу светящийся, мигающий пол и не понимаю, где нахожусь. Если бы я осознала, что нахожусь у них в корабле, у меня был бы разрыв сердца. Ощущение заторможенности. Вижу темно-коричневые кресла, на одном из которых сама сижу. Опять раздались голоса, и я понимаю, что уже раньше их слышала. Это те самые голоса, которые я слышала в первый раз, когда у меня изъяли зубы. В этот момент ко мне подходит кто-то в человеческом обличье. Я не могу поднять головы, поэтому вижу только ботинки и приятный мужско голос. Затем я смогла его увидеть. На нём была светло-коричневая кожаная куртка. Он был блондином с голубыми глазами, очень приятной внешности. Мужчина взял меня за руку и сказал: «Ну что, Катя, ты готова?». Я спросила, к чему. В ответ услышала: «разве мы тебя недостаточно подготовили?». Тут я всё поняла и начала умолять не забирать меня, потому что мне нужно ещё многое сделать на Земле. Тут в памяти у меня начали возникать вещие сны, которые я видела раньше. Я поняла, что нахожусь у них. Мужчина согласился дать мне ещё время, однако сказал, что прилетит за мной. Я ужаснулась и очутилась в своей комнате. После этого начались чудеса», - рассказала Катя Лель.

Ранее в эфире НСН певица рассказала об ощущениях после первого контакта с внеземными существами.