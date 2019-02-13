«Нечеловеческий страх». Катя Лель о свой встрече с НЛО

«Когда все уснули, я увидела в темноте два светящихся глаза без зрачка, меня это просто повергло в шок. Я испытала сумасшедший нечеловеческий страх, при том, что раньше ничего не боялась. Но тут, это было сильнее меня, я ничего не могла с собой поделать. Я стала молиться. На следующий день я стала слышать голоса – мужской и женский. Я осознала, что со мной стали выходить на контакт, но я пока не понимала о чём они говорят», - рассказала Катя Лель.
Ранее в эфире НСН певица рассказала, что лишилась нескольких зубов после контакта с НЛО. Она такжемповедала о необычных способностях, которые у неё появились после этого.