«Нечеловеческий страх». Катя Лель о свой встрече с НЛО

рассказала в эфирео своём контакте с, как она считает, представителями внеземных цивилизаций. Первая встреча произошла 28 лет назад в её родном Нальчике, в доме, в присутствие мамы, сестры и соседа. Вечером, 9 июня все увидели необычный свет за окном и три луча, опускавшиеся на яркий круг. Дальнейшие события перевернули всю жизнь будущей певицы.

«Когда все уснули, я увидела в темноте два светящихся глаза без зрачка, меня это просто повергло в шок. Я испытала сумасшедший нечеловеческий страх, при том, что раньше ничего не боялась. Но тут, это было сильнее меня, я ничего не могла с собой поделать. Я стала молиться. На следующий день я стала слышать голоса – мужской и женский. Я осознала, что со мной стали выходить на контакт, но я пока не понимала о чём они говорят», - рассказала Катя Лель.

Ранее в эфире НСН певица рассказала, что лишилась нескольких зубов после контакта с НЛО. Она такжемповедала о необычных способностях, которые у неё появились после этого.