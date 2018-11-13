Выборы главы Хакасии признаны состоявшимися

Избирательная комиссия Хакасии признала выборы главы региона состоявшимися. Об этом сообщила председатель избиркома Александра Чуманина по итогам заседания. Избранным на пост главы республики признан Валентин Коновалов от КПРФ.

Выборы прошли в минувшие выходные. Коновалов был единственным кандидатом, во втором туре он набрал 57,57% голосов избирателей, сообщает RT.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал в эфире НСН, что молодому коммунисту Коновалову будет крайне сложно на новом посту.