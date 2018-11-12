Новоизбранного главу Хакасии пожалели и сравнили с Обамой

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал НСН, почему Валентину Коновалову будет крайне сложно руководить регионом без федеральной поддержки.
Новым губернатором Хакасии стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. После обработки 99,48% бюллетеней он набрал 57,67% голосов. Стоит отметить, что 30-летний коммунист был единственным кандидатом, его подержали свыше 100 тысяч человек. Против Коновалова проголосовали около 72,5 тысяч человек, что составляет 41,16%. Чтобы быть избранным, коммунисту нужно было преодолеть 50-процентный барьер.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал НСН, что молодому коммунисту будет крайне сложно на новом посту (слушайте аудио).
Кроме того, Коновалов столкнется с трудностями из-за возможного отсутствия федеральной поддержки, так как на выборы он шел как явно оппозиционный центру кандидат.
«Без поддержки федерального центра никаких серьезных программ в столь бедном регионе провести не удастся, а он подчеркнуто шел как кандидат от оппозиции. Все кандидаты от оппозиции – люди несчастные: когда они выигрывают, выясняется что почти никогда непонятно, что делать с этой победой», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что 11 ноября прошел второй тур выборов главы Хакасии. Первый тур состоялся 9 сентября. В ходе него врио главы региона Виктор Зимин («Единая Россия») набрал 32,42%, тогда как Коновалов – 44,81%. Вскоре Зимин снял свою кандидатуру.