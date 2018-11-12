Новоизбранного главу Хакасии пожалели и сравнили с Обамой

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал НСН, почему Валентину Коновалову будет крайне сложно руководить регионом без федеральной поддержки.

Новым губернатором Хакасии стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. После обработки 99,48% бюллетеней он набрал 57,67% голосов. Стоит отметить, что 30-летний коммунист был единственным кандидатом, его подержали свыше 100 тысяч человек. Против Коновалова проголосовали около 72,5 тысяч человек, что составляет 41,16%. Чтобы быть избранным, коммунисту нужно было преодолеть 50-процентный барьер.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал НСН, что молодому коммунисту будет крайне сложно на новом посту (слушайте аудио).

«Во-первых, регион бедный, провинциальный даже по меркам Сибири. Единственный экономически серьезный субъект – это гидроэлектростанция. Развивать регион сложно, потому что абсолютно непонятно, что особенно развивать. Во-вторых, Коновалов выиграл очень сильно на эмоциях. Там по стенам было написано “За Коновалова!”. Что-то очень похожее с первыми выборами Обамы, то есть он кандидат ожиданий. Регион сложный, выполнить эти ожидания, будет очень и очень трудно. Через некоторое время люди будут требовать от него реализации ожиданий, а их далеко не всегда, в принципе, можно реализовать. Они же голосовали за все хорошее против всего плохого, но он же завтра с утра не сделает так, чтобы всем было все хорошо. Чем больше ожидаешь, тем сильнее разочарование. Причем это даже не вина Коновалова, не факт, что он эти ожидания как-то сам провоцировал, создавал. Они родились сами, потому что человек всегда должен во что-то верить», — отметил политолог.Кроме того, Коновалов столкнется с трудностями из-за возможного отсутствия федеральной поддержки, так как на выборы он шел как явно оппозиционный центру кандидат.«Без поддержки федерального центра никаких серьезных программ в столь бедном регионе провести не удастся, а он подчеркнуто шел как кандидат от оппозиции. Все кандидаты от оппозиции – люди несчастные: когда они выигрывают, выясняется что почти никогда непонятно, что делать с этой победой», — резюмировал собеседникНапомним, что 11 ноября прошел второй тур выборов главы Хакасии. Первый тур состоялся 9 сентября. В ходе него врио главы региона Виктор Зимин («Единая Россия») набрал 32,42%, тогда как Коновалов – 44,81%. Вскоре Зимин снял свою кандидатуру.