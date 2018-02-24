Вторая пара Су-57 прибыла в Сирию. Пентагон возмущен

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыла вторая пара истребителей пятого поколения Су-57. Об этом стало известно в субботу, 24 февраля.

Первая пара новейших истребителей прибыла в Сирию два дня назад. В Минобороны заявили, что это не является усилением российской группировки в САР. Истребители будут всего лишь проходить испытания.

В Пентагоне 21 февраля завили, что не видят угрозы своим военным операциям в Сирии из-за российских Су-57. Однако с прибытием второй пары самолетов риторика американцев сменилась. пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что переброска в Хмеймим таких самолетов противоречит российским заявлениям о сокращения численности своей группировки на территории страны, пишет Газета.ру