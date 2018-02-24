В Госдуме ответили на заявления Пентагона о Су-57 в Хмеймиме

Депутат Александр Шерин в эфире НСН заявил, что американцы боятся потерять клиентов на рынке оружия после демонстрации возможностей Су-57 в Сирии.

Россия испытала в Сирии уже больше 200 новых видов вооружений и не скрывает этого. Поэтому испытание истребителя пятого поколения Су-57в боевых условиях – нормальное явление. Такое мнение высказал в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ответ на возмущение переброской в Хмеймим наших самолетов со стороны представителей Пентагона.

«Основная задача создания сверхманевренных самолетов, которые могут проходить самые современные ПВО противника – это сохранение жизни нашего личного состава. И очень хорошо, что Су-57 туда попал. Можно будет в условиях реального боя испытать его возможности и продемонстрировать их не только потенциальным врагам, но и потенциальным покупателям. У нас продажи вооружения увеличились после того, как российские ВКС начали работать в Сирии. Появляется интерес к нашей технике, она становится более востребованной». – заявил собеседник агентства.

По словам Шерина, сегодня потенциальный покупатель нашей техники находится на Ближнем Востоке. В первую очередь, это арабские страны, которые имеют огромные бюджеты и не хотят воевать, но зато готовы платить большие деньги за современные виды вооружений и обучение офицеров.

«Мы сегодня лидируем в мире не только по конкурентоспособности нашего оружия, но также по его стоимости и обслуживанию. Наши самолеты не только лучше по классу и возможностям, но они еще и дешевле в эксплуатации и обслуживании. Все в один голос говорят, что наши самолеты не имеют аналогов в мире. Военная техника, прошедшая испытания в реальном бою, интересна покупателем тем, что в ней уже выявлены и устранены все недостатки, о которых ни одна страна никогда вслух не говорит. В первую очередь, мы этот самолет делаем не на продажу, а для себя», – отметил депутат.

Что же до возмущения Пентагона, то его причина, по мнению Шерина, как раз в боязни потерять клиентов на рынке вооружения. Депутат считает, что на американцев вообще не стоит обращать внимание.

«А если смотреть на американцев и следовать их логике, то нам надо снять с себя одежду, выкопать ямы в лесу и питаться побегами, стрелять белок. В таком образе они будут рады нас видеть. Что с того, что американцы недовольны этим? Пусть наблюдают, как мы развиваемся и развиваем нашу авиацию. Если у страны есть технологии и мозги для создания такого самолета, мы не должны стесняться это демонстрировать», - заключил Александр Шерин.

Ранее на авиабазу Хмеймим в Сирии были переброшены два новейших российских истребителя Су-57. Вторая пара, судя по сообщениям российских СМИ, прилетела в Хмеймим двумя днями позже. В Минобороны РФ подчеркнули, что речь об усилении группировки ВСК РФ не идет. Самолеты только пройдут испытания в условиях жары и песчаных бурь. Однако в Пентагоне этим заявлениям не поверили. На первую пару самолетов Пентагон среагировал довольно спокойно и не увидел в них угрозы для своих военных операций. Но как только в Хмеймим прибыли еще два Су-57, пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что действия Москвы противоречат ее заявлениям о сокращении группировки в Сирии.