Четверг
01 ноября
USD 65.6
EUR 74.42
Горячие новости

ВТБ согласился застраховать запуск спутника «Глонасс»

31 Октября 2018 в 22:49
ВТБ согласился застраховать запуск спутника «Глонасс»

Страховать запуск ракеты-носителя «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» вызвалась компания «ВТБ Страхование». Договор с лимитом в три миллиарда рублей был заключен 31 октября, сообщает URA.ru.

Без страхования ответственности перед третьими лицами запуск ракеты не мог состояться. Напомним, что пуск «Союза-2» со спутником намечен 3 ноября.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» не смог найти страховщика на старты ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ», которые намечены на 3 и 18 ноября. Глава экспертного совета по страхованию при Государственной Думе Александр Коваль в эфире НСН предложил «Роскосмосу» вообще не страховать запуски.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.