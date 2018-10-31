ВТБ согласился застраховать запуск спутника «Глонасс»

Страховать запуск ракеты-носителя «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» вызвалась компания «ВТБ Страхование». Договор с лимитом в три миллиарда рублей был заключен 31 октября, сообщает URA.ru.

Без страхования ответственности перед третьими лицами запуск ракеты не мог состояться. Напомним, что пуск «Союза-2» со спутником намечен 3 ноября.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» не смог найти страховщика на старты ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ», которые намечены на 3 и 18 ноября. Глава экспертного совета по страхованию при Государственной Думе Александр Коваль в эфире НСН предложил «Роскосмосу» вообще не страховать запуски.