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Всё плохо. Врачи собрали срочный консилиум по Началовой

15 Марта 2019 в 15:25
Всё плохо. Врачи собрали срочный консилиум по Началовой

Состояние певицы и телеведущей Юлии Началовой значительно ухудшилось – у неё отмечена сердечно-сосудистая недостаточность. Врачи собираются на срочный консилиум, сообщат «Дни.ру», ссылаясь на телеграм-канал Mash.

Ранее стало известно о целом ворохе опасных недугов, которыми страдает исполнительница. У неё сахарный диабет и подагра, недавно также стало известно, что она лечилась от красной волчанки. Однако гормональная терапия, необходимая для снижения иммунитета в последнем случае, привела к развитию гангрены ноги и сепсису.

СМИ узнали, что певица получила травму ноги во время съемок на «России-1». Как отмечает Ura.ru, воспаление и привело к тяжелым последствиям. Об этом рассказал «Комсомольской правде» друг Началовой. Единственный положительный момент – не подтвердилась информация об отёке мозга. 

Представители Началовой поначалу всё отрицали, однако в итоге, PR-директор Анна Исаева призналась, что ситуация тяжелая. Между тем прошла информация, что Юлию Началову перевели в специализированную клинику. Как отмечают специалисты, врачи обычно принимают такие решения в случаях, когда у пациента наступает смерть мозга. 

В таком учреждениях пациенту обеспечивают искусственную вентиляцию легких и поддерживают ритм сердца, если на этом настаивают родственники.

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