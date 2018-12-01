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Встреча «Оренбурга» с «Крыльями Советов» перенесена на резервный день

1 Декабря 2018 в 17:13
Встреча «Оренбурга» с «Крыльями Советов» перенесена на резервный день

Мачт 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» перенесен на резервный день по погодным условиям. Такое решение приняли представители комиссии, в состав которой входит судья встречи и представители клубов.

Дело в том, что игра могла бы состояться при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов. Однако за час до матча в Оренбурге воздух остыл до -17 градусов.

Как пояснил «Спорт-Экспрессу» спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин, новая дата встречи определится в понедельник или вторник. Пышкин назвал погодные условия форс-мажором.

Добавим, что в Красноярске сегодня прошла встреча «Енисей» - «Ахмат». Командам пришлось выходить на поле при минус 14 градусов.

Ранее ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН посоветовал «Ахмату» подобрать для игры качественные бутсы. Он добавил, что зимой в России играть в футбол – это глупость.

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