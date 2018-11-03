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Всплыли новые подробности дела об изнасиловании в Уфе

3 Ноября 2018 в 17:15
Всплыли новые подробности дела об изнасиловании в Уфе

В деле об изнасиловании уфимской девушки-дознавателя появился новый поворот. Как выяснили следователи, потерпевшая испытывала симпатию к одному из своих коллег, участвовавших в надругательстве.

Как сообщил источник, перед инцидентом в служебном кабинете произошла потасовка с участием потерпевшей 23-летней дознавательницы и еще одной сотрудницы полиции. Обе девушки симпатизировали одному коллеге.

Сначала между девушками возникла ссора, которая переросла в потасовку. После драки вторая сотрудница МВД ушла. А оставшаяся в кабинете 23-летняя девушка-дознаватель была изнасилована. Этот факт подтвердила ДНК-экспертиза, пишет kp.ru

Ранее сообщалось, что трое уфимских полицейских, изнасиловавших свою коллегу в ночь с 29 на 30 октября, были уволены со службы. Сейчас они находятся в СИЗО. Как заявил в эфире НСН председатель московской коллегии адвокатов Георгий Тер-Акопов, насильникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

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