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Все опоры железнодорожной части Крымского моста установлены

12 Ноября 2018 в 11:02
Все опоры железнодорожной части Крымского моста установлены

Строители объявили о завершении возведения всех 307 опор железнодорожной части Крымского моста. В инфоцентре «Крымский мост» отметили, что теперь необходимо закончить надвижку пролетных строений, это порядка 160 тысяч тонн металлоконструкций, которые сделают конструкцию единой.

По словам председателя совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, проделана «титаническая работа», ее сильно осложняли непростой грунт и частые штормы, передает КИА. При этом строительство идет качественно и в срок.


В настоящее время пролетами перекрыто более 15 километров трассы. Эти работы завершатся в первом квартале 2019 года. Поезда пойдут по мосту в декабре следующего года, пишет «ФедералПресс».

Ранее сервис Tvil.ru выяснил, что Крым и Севастополь, по мнению россиян, одни из самых качественных мест для отдыха. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, сколько денег россияне тратят на отдыхе. 

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