Врио главы Забайкалья отправил в отставку трех министров за два дня

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Врио главы Забайкалья Александр Осипов за два дня отправил в отставку трех министров. Речь идет о главе минприроды Анатолии Романове, главе минсоцзащиты Андрее Федотове и главе минэкономразвития Сергее Новиченко. Как сообщает пресс-служба главы региона, все трое чиновников покинули посты по собственной инициативе.

На их места были назначены исполняющие обязанности, пишут Известия. Исполнять обязанности министра природы поручено Зауру Аппоеву, министра экономического развития – Ирине Лизуновой. Врио министра труда и социальной защиты населения Забайкалья стал Евгений Казаченко, отмечает RT.

Бывший первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов возглавил регион в октябре прошлого года, напоминает Life.ru. Он сменил ушедшую в отставку Наталью Жданову.

Ранее врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов рассказал в эфире НСН, какие меры для повышения рождаемости уже проводятся в его регионе.