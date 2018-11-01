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Врачи выяснили, что упавшая в обморок тигрица здорова

1 Ноября 2018 в 15:54
Врачи выяснили, что упавшая в обморок тигрица здорова

Тигрицу дрессировщиков Багдасаровых, упавшую в обморок прямо во время представления, обследовали в ветклинике Новосибирска. В настоящее время труппа находится на гастролях в сибирской столице и именно там есть аппарат МРТ для диагностики такого крупного животного, сообщает телеканал «360».


По словам врача ветклиники Сергея Горшкова, после проведения полного обследования животного - МРТ, УЗИ, забора анализов - никаких патологий выявлено не было. Животное абсолютно здорово, считает специалист. Он предположил, что, скорее всего, у тигрицы случились реактивные судороги, они бывают у всех кошек.

Инцидент произошел 24 сентября в Магнитогорске. Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, кто ответит за нападение львицы на ребёнка в цирке-шапито в Краснодарском крае.

 

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