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Возможной продажей косаток в Китай займется прокуратура Владивостока

6 Ноября 2018 в 12:59
Возможной продажей косаток в Китай займется прокуратура Владивостока
В Приморье проверят информацию о продаже в Китай краснокнижных косаток. Этим вопросом занялась природоохранная прокуратура Владивостока.

Greenpeace России выяснил, что сейчас готовится незаконная продажа в Китай 13 косаток. А за пять последних лет туда уже оправили 15 морских млекопитающих. В бухте Средняя содержатся 11 косаток и несколько десятков белух. Природозащитники обратили внимание, что косаток перемещают из одного резервуара в другой. Есть версия, что таким образом редких животных готовят к транспортировке. А эти резервуары называют «китовой тюрьмой».

В Росприроднадзоре, который выдает разрешения на вывоз за границу редких животных, пообещали в срочном порядке изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ.

«ФедералПресс» напоминает, что коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года.

Ранее замруководителя программы «Белуха – белый кит» Института проблем эволюции и экологии им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов в интервью НСН заявил, что основная проблема всех дельфинариев и океанариумов в России в том, что не существует правил содержания животных.

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