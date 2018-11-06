Возможной продажей косаток в Китай займется прокуратура Владивостока

В Приморье проверят информацию о продаже в Китай краснокнижных косаток. Этим вопросом занялась природоохранная прокуратура Владивостока.

Greenpeace России выяснил, что сейчас готовится незаконная продажа в Китай 13 косаток. А за пять последних лет туда уже оправили 15 морских млекопитающих. В бухте Средняя содержатся 11 косаток и несколько десятков белух. Природозащитники обратили внимание, что косаток перемещают из одного резервуара в другой. Есть версия, что таким образом редких животных готовят к транспортировке. А эти резервуары называют «китовой тюрьмой».

В Росприроднадзоре, который выдает разрешения на вывоз за границу редких животных, пообещали в срочном порядке изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ.