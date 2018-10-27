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Воздух в столичном регионе прогреется до 8 градусов тепла

27 Октября 2018 в 08:40
Воздух в столичном регионе прогреется до 8 градусов тепла

Облачная погода, дождь и до 8 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, сообщает портал «Метеоновости».

«Ветер юго-западного направления, 5-10 м/с, ближе к вечеру его порывы могут достигать 12-17 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что для страдающих повышенной метеочувствительностью, субботний день будет трудным. Гипертоникам, людям с нестабильной стенокардией, нейроциркуляторной астенией следует внимательнее отнестись к самочувствию, передает Агентство «Москва».

По народному календарю сегодня Параскева Грязниха. Параскева считается покровительницей женской зимней работы, в первую очередь пряжи.На Грязнуху не бывает сухо. Если на Параскеву-грязниху грязь на дорогах, то до наступления зимы остаётся четыре недели. Если грязь велика и лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу установится. С Грязнихи ни колесом, ни полозом путь не одолеть.

Как ранее сообщала НСН, сильные ливни, сели и наводнения в минувшие несколько дней привели к существенным разрушениям в регионе. Больше всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края, а также Большой Сочи. 

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