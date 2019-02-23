Войска на границе с Колумбией развернуты по приказу Мадуро

Войска Венесуэлы переброшены на границу с Колумбией на фоне попыток оппозиции начать поставки через границу американской гуманитарной помощи. По сообщению в официальном Twitter командования венесуэльской армии, действующий президент Николас Мадуро приказал «защитить мир после закрытия границы».

Каракас категорично не принимает медикаменты и продовольствие из Колумбии. Власти Венесуэлы опасаются скрытой попытки свергнуть Николаса Мадуро.

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо также прибыл на границу. Накануне, несмотря на запрет суда покидать Венесуэлу, он выехал на территорию соседней Колумбии.

Агентство Reuters сообщает, что на границе двух стран была предприняла попытка группы венесуэльцев перейти границу и попасть в Колумбию. Состоялась их стычка с пограничниками, вынужденными применить слезоточивый газ. Нарушители попытались закидать бойцов Национальной гвардии Венесуэлы камнями и бутылками. Военные применили силу.

Ранее эксперты в интервью НСН рассказали о перспективах Хуана Гуайдо заручится поддержкой военных и пошатнуть власть Николаса Мадуро.



