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Политика

Волынец сняла кандидатуру с выборов в поддержку Путина

31 Января 2018 в 12:45
Волынец сняла кандидатуру с выборов в поддержку Путина
Кандидат в президенты в пресс-центре НСН рассказала, почему решила отказаться от участия в выборах. 
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН рассказала, что прекращает баллотироваться на пост президента РФ.

«Я приняла решение прекратить своё баллотирование в президенты. Я не просто отказываюсь от него. Я делаю это в поддержку действующего президента, который в своей как предвыборной кампании, так и в будущей работе на новом сроке президента (я думаю, что ни у кого нет сомнений в том, что он будет избран) в фокус своего внимания поставил семью с детьми. Это не бегство с дистанции, это усиление дальнейшей работы в новом статусе», - заявила Волынец.

Ранее председатель Национального родительского комитета во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» рассказала, что подписи в её поддержку собирали несколько десятков человек.

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