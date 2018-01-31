Волынец сняла кандидатуру с выборов в поддержку Путина

Кандидат в президенты в пресс-центре НСН рассказала, почему решила отказаться от участия в выборах.

в эфирерассказала, что прекращает баллотироваться на пост президента РФ.

«Я приняла решение прекратить своё баллотирование в президенты. Я не просто отказываюсь от него. Я делаю это в поддержку действующего президента, который в своей как предвыборной кампании, так и в будущей работе на новом сроке президента (я думаю, что ни у кого нет сомнений в том, что он будет избран) в фокус своего внимания поставил семью с детьми. Это не бегство с дистанции, это усиление дальнейшей работы в новом статусе», - заявила Волынец.

Ранее председатель Национального родительского комитета во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» рассказала, что подписи в её поддержку собирали несколько десятков человек.