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Волынец рассказала, почему не стала самовыдвиженцем на выборах 2018

31 Января 2018 в 12:31
Волынец рассказала, почему не стала самовыдвиженцем на выборах 2018

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН рассказала, почему не стала самовыдвиженцем на выборах президента 2018 года.

«Самовыдвижение – соблазнительно, оно даёт свободу действий. Минусы – огромное количество подписей (300 тысяч) и сложная обременительная процедура, нужно в одном месте собрать 500 или более человек, которые становятся членами инициативной группы. Провести самовыдвижение по регламенту. И должен присутствовать нотариус, который завизирует личность каждого присутствующего. Малейшее несоответствие регламенту ведёт к полному аннулированию процедуры», - рассказала председатель Национального родительского комитета.

По словам Ирины Волынец, она получила огромное количество предложений от непарламентской партии. В итоге она предложение от Народной партии России. Ранее председатель Национального родительского комитета рассказала во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» рассказала, что мама отговаривала её от участия в выборах.

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