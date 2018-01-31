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Волынец подаст подписи в ЦИК 31 января

31 Января 2018 в 12:22
Волынец подаст подписи в ЦИК 31 января

Сегодня, 31 января, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ, подаст документы в Центризбирком. Об этом она сама рассказала НСН.

«Сегодня в 15:00 запланирована подача подписей в ЦИК более 130 тысяч, после выбраковки осталось 105 тысяч, которые мы готовы сдать. Легче было собрать в густозаселённых регионах», - заявила Волынец.

По словам председателя Национального родительского комитета, мама уговаривала её отказаться от участия в выборах.

«Это ответственность. Бросить на полпути – это не просто неправильно, наступает такой этап, когда это сделать просто невозможно. Моя мама узнала о том, что я баллотируюсь из новостей, она умоляла меня прекращать», - сказала Волынец.

31 января в пресс-центре «Национальной Службы Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Выборы президента РФ глазами кандидата». В ней Ирина Волынец рассказывает, как приняла решение о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

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