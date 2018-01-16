Волынец назвала пострадавшими зачинщиков поножовщины в пермской школе

Родители пытались предотвратить трагедию в пермском крае. Об этом в эфире НСН рассказала председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

«Пострадавшими являются и дети, которые являются зачинщики. Родители пытались предотвратить. Один из нападавших, по словам его отца, имел психологические проблемы. Отец обратился к инспектору по делам несовершеннолетних, который его оштрафовал отца за ненадлежащее воспитание сына. Те люди, которые призваны отвечать за детей, наказывают родителей, если они привлекают внимание. Ни родители, ни школа, ни государство не занимались воспитанием. Героями этих ребят являются “герои” “Колумбайна”», - считает председатель «Национального родительского комитета».

По словам Ирины Волынец, подобных проблем помогла бы избежать единая информационно-государственная политика.

«Нам нужна единая информационно-государственная политика. Это не тотальная цензура, а единая форма, по которой стоит подавать информацию. Нам не нужны шоу, которые деморализуют психику. Нужна государственная программа, которая расскажет о современных героях», - заявила собеседница НСН.

Ирина Волынец также напомнила о других школьных проблемах.

«На этой неделе Массовое отравление под Москвой. Все это вызывает тревогу. Сводить всё только к усилению мер безопасности неправильно, потому что это борьба со следствием. Причины произошедшего гораздо глубже», - заключила Волынец.

Напомним, в Подмосковье 62 человека из кадетской школы попали в больницу из-за отравления, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» . Ранее во время пресс-конференции в НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов обратил внимание на отсутствие воспитания детей.