Психолог: К пермской трагедии привело отсутствие воспитания

К поножовщине в пермской школе привели проблемы с внутренним восприятием нападавших. Об этом 16 января в эфире НСН заявил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

«И в первом случае, и во втором один из участников был поклонников происшествия в школе “Колумбайн”. К сожалению, это уже отменить нельзя мы живём в глобализованном информационном поле. Пример американцев заразителен. В этом смысле нужно учитывать, что такой способ решения проблем существует. Не нужно заниматься поисками объективной обиды, это больше вопросы с их внутренним восприятием. В какой-то момент люди этим способом пользуются, начинают стрелять или резать», - отметил психолог.

По словам Сергея Ениколопова, сейчас нужно разработать меры по воспитанию детей.

«Второе – это вообще насильственный способ решения проблем. Это нельзя назвать массовым [заболеванием]. Проблема не в том массовое это или нет. Массовым является насилие в школе. Проблема в том, что современный школьник воспитывается в другом мире, в отличие от взрослых, которые продолжают думать, что семья и школа – основные институты воспитания. Школе дали установку, что это сфера услуг. А воспитание в сферу услуг не входит. Школа сидит на чём-то одном, а на рядом шатающаяся воспитательная табуретка. Родители занимаются тем, что зарабатывают, кормят, помогают с уроками. Сказать, что они могут активно заниматься воспитанием [нельзя]. Для Москвы выпадает ещё один способ социализации – двор. Нужно разрабатывать меры социализации и воспитания детей», - заключил Ениколопов.

Напомним, 15 января в одной из пермских школ произошла поножовщина. В результате 15 человек получили ранения. 12 из них были госпитализированы, в том числе нападавшие. Проблему безопасности в школах обсуждают эксперты в пресс-конференции «Национальной Службы Новостей».