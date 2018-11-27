Володин уличил Порошенко в желании сохранить личную власть

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин рассказал о целях введения военного положения на Украине. По его словам, таким способом президент Украины пытается устранить своих оппонентов в предстоящих выборах.

«Введение военного положения ему позволяет… зачистить своих оппонентов до выборов и дальше уже строить избирательную кампанию, понимая, что нет альтернативы, никто не мешает. И это являлось как раз целью провокации, развернувшейся на территории Керченского пролива», - уверен председатель нижней палаты.

Володин отметил, что военное положение вводится как раз в регионах, где у Порошенко меньше всего сторонников, передает ТАСС.

По словам спикера Госдумы, цель провокации в Керченском проливе – «сохранение личной власти» Порошенко.

Госдума собирается обсуждать ситуацию с нарушением российской границы в Керченском проливе на всех международных площадках.

Ранее на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина рассчитывала, что Россия потопит корабли в Керченском проливе.