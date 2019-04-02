Володин приравнял пьяниц к убийцам

Ужесточить ответственность за вождение в нетрезвом виде для водителей, учинивших ДТП с жертвами, предлагает Госдума. Об этом сообщается на официальном сайте органа государственной власти.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, следует приравнять действия таких водителей по уровню опасности к умышленному убийству.

«Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел», — заявил спикер.

Добавим, на данный момент вопрос прорабатывается с участием профильных комитетов. Однако Володин не исключил, что законодательная инициатива может быть рассмотрена уже в текущей сессии.

Напомним, ранее в эфире НСН президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс поддержал идею Минфина исключить пьяное вождение из цены полиса ОСАГО.